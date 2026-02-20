Скасування "комуналки" у разі пошкодження будинку: профільний комітет ВР підтримав законопроєкт

Парламентський комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав законопроєкт, який скасовує плату за послугу з управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і подальша експлуатація неможлива.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

Комітет підтримав проєкт закону України щодо особливостей нарахування плати за житлово-комунальні послуги та інших платежів у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна, підготовлений до другого читання.

Законопроєкт передбачає, що на час дії воєнного стану в Україні та протягом року після його припинення чи скасування плата за послугу з управління багатоквартирним будинком не нараховується і не сплачується постраждалими споживачами, якщо багатоквартирний будинок пошкоджений і його подальша експлуатація неможлива через збройну агресію російської федерації проти України.

"Споживачі захищені від необґрунтованих боргів: вони не сплачуватимуть за послуги, якими фактично не можуть користуватися", – говориться у повідомленні.

Актом також пропонується чіткий порядок звітування для співвласників багатоквартирних будинків — управителі зобов'язані надавати регулярні звіти та забезпечувати контроль за наданими послугами.

Крім того, законопроєкт чітко розмежовує статус майна: визначено, які об'єкти вважаються знищеними, а які — пошкодженими, і які наслідки це має для нарахувань.

При цьому, для підтвердження статусу майна передбачено прозорий механізм — офіційне обстеження та відповідне повідомлення є підставою для перерахунків і зупинення платежів.

Водночас передбачено механізм компенсації надавачам послуг: відшкодування витрат здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, міжнародної допомоги та майбутніх репарацій від рф.

"Документ спрямований на забезпечення справедливого підходу до нарахування платежів та підтримку громадян, які втратили можливість користуватися своїм житлом через війну", – зазначають у Раді.

"Він також формує чіткі та прозорі правила у сфері житлово-комунальних послуг в умовах воєнного стану та під час післявоєнного відновлення", – говориться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про основні засади житлової політики. Закон створює умови, за яких громадяни матимуть реальні можливості для оренди або набуття житла у власність.

Раніше повідомлялося, що для повноцінного запуску системи соціального житла Верховна Рада має ухвалити окремий закон, який визначатиме процедури та алгоритми функціонування фонду соцжитла.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про основні засади житлової політики".

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає відкриття кредитної лінії до 100 млн євро для будівництва в Україні соціального орендного житла за підтримки благодійної організації Hansen Ukrainian Mission Делл Лоя Хансена.

Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку аналізує вільну державну та комунальну нерухомість, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп.