Ситуація з електрикою значно погіршилася – мер Конотопу

Через пошкодження енергетичної інфраструктури вода у місті Конотоп на Сумщині буде постачатися за графіком.

Про це повідомив міський голова Конотопу Артем Семеніхін.

"Нажаль ситуація з електрикою значно погіршилася.В зв’язку з цим переходимо на графіки подачі води", – написав він у Telegram.

Графік водопостачання передбачає подачу води з 6:00 до 9:00, з 12:00 до 13:00 та 18:00 до 21:00 щоденно.

"У разі появи напруги в загальній мережі вода продовжить автоматично подаватися. А у випадку погіршення ситуації з електрикою- графік буде корегуватися", – повідомив мер міста.

"На привеликий жаль доведеться на не визначений час призупинити трамвайне сполучення в місті до покращення ситуації з електропостачанням", – додав він.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка. Але деякі складнощі з рухом є.