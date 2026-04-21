Російська атака пошкодила агропідприємство в Чугуївській громаді на Харківщині
Росіяни завдали удар безпілотниками по території агропідприємства в селі Велика Бабка в Чугуївській громаді на Харківщині.
Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.
Крім того, за її словами, в Чугуєві внаслідок атаки пошкодження отримав приватний будинок.
Мінаєва зазначила, що постраждалих немає.
