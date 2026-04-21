Російська атака пошкодила агропідприємство в Чугуївській громаді на Харківщині

Альона Кириченко — 21 квітня, 15:00
Ілюстративне фото
Getty Images

Росіяни завдали удар безпілотниками по території агропідприємства в селі Велика Бабка в Чугуївській громаді на Харківщині.

Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Крім того, за її словами, в Чугуєві внаслідок атаки пошкодження отримав приватний будинок.

Мінаєва зазначила, що постраждалих немає.

Нагадаємо:

20 квітня російські окупанти влучили в автозаправну станцію в Богодухові на Харківщині.

Російська атака пошкодила агропідприємство в Чугуївській громаді на Харківщині
Україна відкрила перший агрохаб у Африці
Війна навколо Ірану може вдарити по посівах в Україні і підіграти РФ – Reuters

Останні новини