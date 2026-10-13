Система соцпідтримки сімей з низькими доходами зміниться — ухвалено законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт "Про базову соціальну допомогу", який об'єднує розрізнені виплати сім'ям з низькими доходами в єдину комплексну підтримку.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Документ поєднує грошову допомогу з наданням соціальних послуг на рівні громади та передбачає індивідуальний підхід до кожної сім'ї.

За її словами, чинна система соціальної підтримки лишається фрагментованою: державні виплати не інтегровані з наданням соціальних послуг на рівні громади.

"Громада часто навіть не знає, що родина отримує державну допомогу, і не має жодного впливу на її ситуацію. А саме громада найкраще бачить, що насправді потрібно конкретній сім'ї", — наголосила Шуляк.

З 1 липня 2025 року в Україні вже діє експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги, який об'єднав кілька видів виплат.

Серед них — допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога одиноким матерям, допомога багатодітним сім'ям, виплати дітям, батьки яких не сплачують аліменти, а також допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Новий законопроєкт закріплює цю модель на постійній основі з урахуванням результатів експерименту.

Нова модель передбачає метод ведення випадку (case management): кожній сім'ї з низькими доходами складатимуть індивідуальний план підтримки на основі оцінки її реальних потреб.

При цьому заявницький принцип, коли сім'я сама звертається за допомогою, доповнять активним виявленням таких родин самою громадою.

Розмір базової соціальної допомоги визначатимуть як різницю між базовою величиною для всіх членів сім'ї та середньомісячним доходом сім'ї. Саму базову величину встановлюватиме щорічний закон про державний бюджет, і вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу.

"Працездатних отримувачів допомоги законопроєкт стимулюватиме повертатися на ринок праці, аджеаконопроєкт поєднує грошову підтримку із соціальними послугами та заходами сприяння зайнятості", — зазначила Шуляк.

Окрему увагу приділено профілюванню сімей з низькими доходами, щоб визначити, якого саме супроводу кожна з них потребує

Нагадаємо:

Раніше президент України підписав закон щодо оренди державної та комунальної власності для внутрішньо переміщених осіб.

Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка передбачає продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання.

Раніше повідомлялося, що Ветерани війни та родини загиблих захисників і захисниць України зможуть скористатися державною програмою "єОселя" за пільговою ставкою 3% річних – раніше для цієї категорії позичальників вона становила 7%.