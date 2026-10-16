Мінфін звітував про фінансування соцвиплат за 9 місяців

У січні–вересні Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соціальні видатки Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, спрямувавши на це 329,5 млрд гривень.

Про це інформує Міністерство фінансів.

Відомство зазначає, що 196,9 млрд грн – фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду.

Ще 68,6 млрд грн спрямовані на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, 26,9 млрд грн – на надання пільг і житлових субсидій громадянам.

На соціальний захист дітей та сім'ї спрямували 30,4 млрд грн, ще 6,7 млрд грн – соціальний захист осіб з інвалідністю.

"Навіть в умовах обмеження державних видатків соціальні зобов'язання залишаються пріоритетом. Пенсії, допомоги, субсидії та підтримка найвразливіших категорій громадян фінансуються на 100% та вчасно", зазначив перший заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

"Так буде і надалі: ми розуміємо, як забезпечити ці видатки, і людям, які отримують соціальні виплати, не варто хвилюватися", – додав він.

Нагадаємо:

Ситуація з державними фінансами наближається до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.

Президент Володимир Зеленський назвав "космічним" дефіцит фінансування української оборони та заявив, що влада готує пропозиції для вирішення проблеми.

У межах оптимізації в центральних органах виконавчої влади планується скоротити понад чотири тисячі вакантних посад.