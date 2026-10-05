Житло для ВПО: Зеленський підписав закон, який розширить можливості оренди

Президент України підписав закон щодо оренди державної та комунальної власності для внутрішньо переміщених осіб.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

Верховна Рада отримала підписаний Володимиром Зеленським закон 5005-IX щодо оренди державної та комунальної власності для ВПО.

"Документ усуває законодавчу колізію та розблоковує механізм передачі державного та комунального майна в оренду для проживання внутрішньо переміщеним особам", – говориться у повідомленні.

Він вносить зміни до прикінцевих та перехідних положень закону "Про оренду державного та комунального майна".

Ідеться про правову колізію, яка виникла після ухвалення закону "Про основні засади житлової політики".

Підписаний президентом закон має відновити можливість передачі будинків і гуртожитків в оренду юридичним особам, установам або закладам для подальшої організації тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Закон передбачає можливість передачі таких об'єктів за символічну одну гривню орендної плати.

Органи місцевого самоврядування разом із партнерами отримають більше можливостей для реалізації житлових проєктів для переселенців.

Нагадаємо:

Кабмін ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка передбачає продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб та уточнює окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання.

Раніше в Україні розширили програму допомоги на дітей ВПО та непрацездатних людей, які опинилися в найскладніших обставинах.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14191 про формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю.