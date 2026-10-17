Швеція надасть Україні 45 мільйонів євро, у тому числі – на енергетику

Швеція оголосила про новий пакет підтримки для України на суму 500 млн шведських крон (майже €45 млн), частина цих коштів буде спрямована на енергетику, зокрема на оперативне відновлення електромереж і теплопостачання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Ми глибоко цінуємо допомогу наших шведських друзів, які також є активними учасниками Фонду підтримки енергетики України", — зазначив перший віцепрем'єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Завдяки Швеції українські регіони вже отримали десятки тонн обладнання, необхідного для заміни компонентів енергомереж, знищених російськими ударами. Тепер маємо ще більше ресурсу, який потрібен уже тут і зараз", – сказав він.

Нагадаємо:

Раніше Німеччина перерахувала 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував, що Німеччина виділить додаткові 250 млн євро внеску до Фонду підтримки енергетики України.

Раніше повідомлялося, що від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 млн євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України.