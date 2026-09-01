Швеція підніме питання щодо заморожених росактивів на зустрічі глав МЗС ЄС в Ірландії

Європейська правда

На неформальній зустрічі глав Міністерства закордонних справ Європейського Союзу, що пройде в Ірландії, Швеція порушить питання щодо використання російських заморожених активів.

Про це йдеться у заяві очільниці зовнішньополітичного відомства Швеції Марії Мальмер Стенергард, передає "Європейська правда"

Стенергард бере участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка проходить в Ірландії 1–2 вересня.

Першим пунктом порядку денного зустрічі є обговорення війни Росії проти України за участю міністра закордонних справ України.

"Моє послання буде чітким: ЄС має й надалі посилювати тиск на російську економіку, яка дедалі слабшає. Ми також маємо забезпечити більшу підтримку Україні як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Заморожені російські активи відіграють ключову роль у досягненні цієї мети, саме тому я разом із колегами з Нідерландів, Польщі та Іспанії написала листа, щоб повернути це питання до порядку денного", – наголосила міністерка.

Також, як зазначається, відбудеться обговорення ситуації на Близькому Сході, а також методів роботи та заходів, спрямованих на підвищення ефективності спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС та зміцнення голосу Європи у світі.

Нагадаємо, видання FT повідомило, що Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували лист до Єврокомісії із закликом відновити роботу над механізмом використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.

Під час візиту до Києва 18 серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгії потрібні гарантії того, що вона не залишиться наодинці з витратами у разі успішного оскарження Росією цього рішення в суді.

Своєю чергою глава українського МЗС Андрій Сибіга наголосив: зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів і того, як можна їх використати Україні.

Водночас пізніше міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що в бельгійському уряді рішуче виступають проти ідеї використання заморожених російських активів для підтримки України.