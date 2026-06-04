Швеція закликає ЄС посилити правила видачі туристичних віз росіянам

Міністр з питань міграції Швеції, Йохан Форселл, у четвер закликав Європейську комісію посилити правила щодо видачі туристичних віз росіянам.

Про це повідомляє Reuters.

Фореселл заявив, що це "божевілля" — те, що багато росіян насолоджуються відпочинком у Європі, тоді як українці гинуть на полі бою".

Швеція та 10 інших країн надіслали в середу листа голові зовнішньої політики Європейського Союзу Каї Каллас та комісару з питань міграції Магнусу Бруннеру, в якому зазначили, що кількість туристичних віз, виданих росіянам, зросла попри війну Росії в Україні.

Лист до Калласа та Бруннера підписали міністри Швеції, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Польщі.

Вони закликали Комісію, виконавчий орган ЄС, терміново посилити та гармонізувати обмеження, зазначивши, що неоднакові правила можуть підірвати політику безпеки та санкцій щодо Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну у 2022 році.

Росіяни, які мають шенгенську візу, можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною – групою з 25 держав-членів ЄС та чотирьох інших країн.

Згідно з даними, наведеними в листі від середи, з яким ознайомилося агентство Reuters, у 2025 році російським громадянам було видано 477 878 шенгенських віз для туризму, що на 440 558 більше, ніж у 2024 році.

Нагадаємо:

За рішенням шведського суду на запит української прокуратури заарештували судно "CAFFA", яке підозрюють у незаконному вивезенні української продукції з тимчасово окупованої території.