У Київській області – екстрені відключення світла: графіки не діють

У Київській області запровадили екстрені відключення світла через ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомили в ДТЕК.

Графіки відключень на Київщині не діють.

Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж.

Нагадаємо:

В кількох регіонах України 17 січня були запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі.