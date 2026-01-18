Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

У Київській області – екстрені відключення світла: графіки не діють

Віктор Волокіта — 18 січня, 13:49
У Київській області – екстрені відключення світла: графіки не діють
Фото: Олександр Чекменьов

У Київській області запровадили екстрені відключення світла через ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомили в ДТЕК.

Графіки відключень на Київщині не діють.

Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж.

Нагадаємо:

В кількох регіонах України 17 січня були запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі.

ДТЕК електроенергія

електроенергія

У Київській області – екстрені відключення світла: графіки не діють
Київський ЦУМ майже повністю відключив зовнішню підсвітку
Через атаку РФ та негоду є знеструмлення на Одещині та Київщині

Останні новини