У Київській області – екстрені відключення світла: графіки не діють
Фото: Олександр Чекменьов
У Київській області запровадили екстрені відключення світла через ситуацію в енергосистемі.
Про це повідомили в ДТЕК.
Графіки відключень на Київщині не діють.
Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж.
Нагадаємо:
В кількох регіонах України 17 січня були запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі.