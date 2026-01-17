У Києві ведуть роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків – Кулеба

У Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи з повернення тепла до 102 житлових будинків.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"46 багатоповерхівок залишилися без опалення після масованої російської атаки 9 січня. Ще 56 будинків – із локальними аваріями через сильні морози та зношені внутрішні системи. Ситуація динамічна: бригади усувають збої в режимі реального часу", – написав він у Телеграм.

Найбільше будинків без тепла зараз у Голосіївському районі, роботи також тривають у Шевченківському. Будинки поступово розігрівають, запуск опалення відбувається під постійним супроводом фахівців, щоб уникнути повторних аварій.

"Наразі задіяні 16 ремонтних бригад, які працюють цілодобово. Посилюємо ресурси. З інших регіонів залучаємо додаткових 20 бригад, ще 30 – готова надати Укрзалізниця. Загалом, до 50 аварійних бригад, близько 200 фахівців, які працюватимуть у Києві", – зазначив він.

"Для підтримки людей розгортаємо додатковий опорний Пункт Незламності від ДСНС. У будинках, де тепло ще не відновили, електропостачання відключати не будуть. Наше завдання – завершити роботи у максимально стислі строки. Уже сьогодні тепло має повернутися приблизно у половині будинків, решта – найближчим часом", – додав міністр.

Нагадаємо:

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Києві без тепла наразі близько 50 будинків з 6 000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня.

Увечері 8 січня в Києві пролунали вибухи. РФ атакувала безпілотниками.

Станом на ранок 9 січня у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів після російського обстрілу.

Половина багатоквартирних будинків Києва, майже 6 тисяч, були без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці.