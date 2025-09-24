"Нова пошта" попередила про шахрайську розсилку нібито від її імені

"Нова пошта" попередила, що повідомлення, які розсилають шахраї нібито від її імені, не мають жодного стосунку до компанії та являються фішинговою розсилкою.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що клієнти почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: "Вашу посилку затримано через неправильний індекс". У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді — для збору особистих і банківських даних.

"Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману", – наголосили в компанії.

Уся офіційна комунікація "Нової пошти" ведеться лише з офіційних каналів:

▪️сайт;

▪️мобільний застосунок;

▪️соціальні мережі;

▪️SMS-повідомлення.

Нагадаємо:

На початку серпня "Укрпошта" наголосила, що в компанії єдиний офіційний сайт — ukrposhta.ua. Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство.