"Новая почта" предупредила о мошеннической рассылке якобы от ее имени

"Новая почта" предупредила, что сообщения, которые рассылают мошенники якобы от ее имени, не имеют никакого отношения к компании и являются фишинговой рассылкой.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

Отмечается, чтоклиенты начали получать SMS с неизвестных номеров, в которых говорится:"Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса". В сообщении добавляется опасная ссылка, якобы для подтверждения адреса, а на самом деле - для сбора личных и банковских данных.

"Не переходите по ссылке в SMS и не делитесь личными данными. Удалите сообщение и предупредите близких, особенно пожилых людей, которые могут не заподозрить обмана", - подчеркнули в компании.

Вся официальная коммуникация "Новой почты" ведется только по официальным каналам:

▪️сайт;

▪️мобільний приложение;

▪️соціальні сети;

▪️SMS-сообщения.

Напомним:

В начале августа "Укрпочта" подчеркнула, что у компании единственный официальный сайт - ukrposhta.ua. Название "Почта Украины" в сообщениях с "незнакомых" номеров и любые лишние тире, точки и буквы в ссылке говорят о мошенничестве.