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"Укрпошта" попередила про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені

Альона Кириченко — 6 серпня, 12:30
Укрпошта попередила про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені

В "Укрпошти" єдиний офіційний сайт — ukrposhta.ua. Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Отримаєте подібне — не натискайте й не переходьте. Не вводьте свої дані та не передавайте їх стороннім особам", – заклакає "Укрпошта".

"Попіклуйтеся, будь ласка, про свою інформаційну безпеку й попередьте близьких", – додали в компанії.

Нагадаємо:

Держспецзв’язку попередило про нову шахрайську схему під виглядом служби підтримки Facebook. Шахраї виманюють у користувачів дані та зламують акаунти.

Укрпошта шахрайство

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"Укрпошта" попередила про шахрайську розсилку від нібито їхнього імені
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