САП хоче стягнути з ексочільника Рівненської митниці майно на 9 мільйонів гривень

Прокуратура заявив позов про визнання необґрунтованими активів колишнього виконувача обов'язків начальника Рівненської митниці Віталія Собчука, який протягом роками системно здійснював маніпуляції щодо придбання та продажу майна.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Прокурор САП заявив позов про визнання необґрунтованими активів колишнього виконувача обов'язків начальника Рівненської митниці Віталія Собчука.

Йдеться про низку активів. У першу чергу – про житловий будинок у престижному районі міста Рівного площею 192,2 кв. м та земельну ділянку площею 0,0729 га, на якій розташований цей будинок.

Також мова йде про 1/2 будинку відпочинку на березі Хрінницького водосховища Рівненської області площею 168,7 кв. м та 1/2 земельної ділянки площею 0,05 га, про 394 950 грн доходу, отриманого від продажу 1/2 будинку відпочинку та землі, на якій він розташований, про квартиру в місті Рівному площею 67,6 кв. м та автомобіль марки "Volkswagen Toureg", 2019 року випуску.

"Частина цих активів оформлена на близьких родичів посадовця, зокрема матір та тещу, проте саме він розпоряджається ними", – зазначає прокуратура.

Мінімальна вартість вказаного майна становить 10 558 900 грн. Але аналіз доходів і видатків службовця та членів його сім'ї підтвердив неможливість набуття активів на загальну суму 8 957 787 грн.

Крім цього, встановлено, що посадовець протягом 2020–2025 років системно здійснював маніпуляції щодо придбання та продажу майна, яке документально купував за заниженими порівняно з ринковими цінами, а реалізовував відповідно до ринкових, легалізуючи при цьому власні доходи.

Маніпуляції здійснено щодо 13 об'єктів рухомого та нерухомого майна, фактичним власником яких був посадовець, без врахування об'єктів, що є предметом позову.

З метою запобігання незаконному відчуженню суд наклав арешт на майно.

Позов ґрунтується на матеріалах Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо:

Раніше суд частково задовольнив позов прокуратури про визнання необґрунтованими активів колишнього посадовця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та їх стягнення в дохід держави.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокуратури про визнання необґрунтованими активів ексначальника Кременчуцького районного ТЦК – квартири та двох елітних позашляховиків.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила конфіскацію активів, якими користується голова селищної ради в Рівненській області.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність стягнення необґрунтованих активів, які належать родині колишнього підполковника Національної поліції України.

Раніше прокуратура подала до суду позов щодо майна начальника одного з відділень поліції Одещини – його родина не могла придбати автомобіль за 3,4 мільйона гривень.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи вартістю майже 20 мільйонів гривень депутата Київської міської ради і його дружини.