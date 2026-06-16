Переплата 3,8 мільйона гривень за обладнання: у Києві судитимуть учасників тендерної схеми

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно членів організованої групи, серед яких посадовці Пенсійного фонду, які завищили обсяги виконаних робіт та вартості обладнання для комп'ютерної мережі на загальну суму близько три мільйони гривень.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Печерська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно членів організованої групи осіб, серед яких посадовці Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.

Так, у період 2020-2022 років, керівниця та інші посадові особи Пенсійного фонду, за попередньою змовою з підприємцями, завищили обсяги виконаних робіт та вартості обладнання для комп'ютерної мережі на загальну суму близько три мільйони гривень.

Дії обвинувачених кваліфіковано як заволодіння бюджетними грошима шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи.

Крім того, двоє з членів цієї групи – керівники підприємств-постачальників обладнання, користуючись корупційними зв'язками серед службових осіб управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА, виграли тендер на постачання протипожежного обладнання цьому управлінню. Його вартість постачальники завищили на 800 тис. грн.

Санкція статті за заволодіння бюджетними грошима передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі Печерського УП ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу департаменту кіберполіції Нацполіції України.

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