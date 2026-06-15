Суд потроїв розмір застави організатору оборудки на будівництві станції "Енергоатому"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду потроїла розмір застави для організатора схеми заволодіння майже 170 млн грн ДП "НАЕК "Енергоатом" під час будівництва об'єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Ідеться про розкрадаггя коштів на будівництві Ташлицької гідроакумулювальної електростанції.

Апеляція частково підтримала позицію прокурора.

Раніше слідчий суддя застосував до підозрюваного, який фактичним власником низки компаній, запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

Заслухавши доводи сторін, колегія суддів АП ВАКС збільшила розмір застави до 90 млн грн та поклала на підозрюваного обов'язок не відлучатися за межі Вознесенського району Миколаївської області без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту його проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Нагадаємо:

Правоохоронці НАБУ та САП викрили схеми заволодіння коштами "Енергоатому" під час добудови Ташлицької ГАЕС у Миколаївській області. Роботи виконувала одна з компаній організатора схеми. Попри зрив строків і процедуру банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід – 30 мільйонів гривень застави – підприємцю, який на 170 мільйонів гривень завищив вартість обладнання для "Енергоатома" під час будівництва об'єкта критичної інфраструктури.

Восени 2025 року Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".