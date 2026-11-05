Швейцарія зняла санкції з російських мільярдерів Усманова та Фрідмана

Швейцарія зняла санкції з Усманова та Фрідмана слідом за ЄС

Швейцарія виключила із санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Міхаіла Фрідмана, колишнього ректора Кримського університету Андрєя Фалалєєва та компанію Redbird Corporate Services Ltd.

Про це повідомила пресслужба уряду країни.

22 вересня ЄС виключив з санкційних списків вищезгаданих осіб та компанію.

"3 листопада Міністерство економіки, освіти та досліджень ухвалило рішення про затвердження низки таких списків та виключення шести осіб та однієї компанії із санкційного списку відповідно до цього рішення ЄС" – йдеться в урядовому повідомленні.

Ще трьох осіб – ексдепутата Держдуми РФ Юрія Швиткіна, конструктора Алєксандра Лєонова та іранського військового діяча Алірезу Тангсірі – вилучили зі списку у зв'язку з їхньою смертю.

Також швейцарський уряд оголосив про приєднання до 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії та Білорусі. Зокрема, обмеження поширили ще на 254 фізичні та юридичні особи та організації.

Окремо країна запровадила заборону на операції з 33 російськими банками, одним банком із третьої країни, 17 фінансовими установами та постачальниками криптовалютних послуг, п'ятьма компаніями з третіх країн, чотирма російськими аеропортами та двома портами.

Ще 41 судно, пов'язане з російським "тіньовим флотом", потрапило під обмеження на купівлю, продаж та обслуговування.

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Нагадаємо:

У вересні президент Володимир Зеленський розкритикував рішення ЄС зняти санкції з окремих російських олігархів, назвавши такий крок "самовбивчим та контрпродуктивним".

Видання FT повідомляло, що виключити Усманова із санкційного списку вимагала Франція – це було частиною таємної домовленості про звільнення в'язня за участі Азербайджану.

Виключення Фрідмана зі списку вимагав Люксембург, оскільки російський мільярдер домагався від країни близько 16 млрд дол. компенсації через санкційні збитки в межах арбітражного спору.