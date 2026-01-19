Євросоюз незначно зменшив поставки російського скрапленого газу торік

Європейський Союз у 2025 році прийняв 207 партій LNG з російського проєкту Yamal LNG, що лише незначно менше порівняно з 217 поставками у 2024 році.

Про це свідчать дані профільного видання ExPro.

Попри посилення санкційної риторики та запровадження в ЄС заборони на транзитні перевалки LNG з березня 2025 року, реальні постачання залишаються відносно стабільними.

Загалом, Yamal LNG у 2025 році відвантажив 273 партії LNG, що менше ніж 289 у 2024 році.

Скорочення поставок було зумовлене масштабними ремонтними роботами на заводі, а також втратою льодового LNG танкера Christophe de Margerie внаслідок санкційних обмежень.

Понад три чверті всього обсягу виробництва проєкту було спрямовано до Європи, решта - до Азії. Зокрема, Китай отримав 51 партію LNG, що менше ніж 55 роком раніше.

За оцінками екологічної організації Urgewald, у 2025 році країни ЄС витратили близько 7,2 млрд євро на закупівлю російського LNG.

Основні обсяги знову надійшли з арктичного проєкту Yamal LNG, оператором якого є Novatek. Майже всі ці поставки забезпечували 14 спеціалізованих LNG танкерів класу Arc7, побудованих для навігації Північним морським шляхом та в льодових умовах півострова Ямал.

Згідно з даними судноплавства, найбільшим оператором перевезень LNG з Yamal LNG у 2025 році залишалася британська компанія Seapeak, яка виконала 101 поставку. Компанії Dynagas та MOL/COSCO забезпечили 94 та 78 партій відповідно.

