Південна Корея продала РФ 176 000 тонн пального на підсанкційних танкерах – ЗМІ

Південна Корея експортувала до Росії понад 176 тис. тонн пального, серед якого понад 150 тис. тонн дизелю впродовж липня та серпня, використовуючи підсанкційні танкери.

Про це йдеться в розслідуванні Guardian.

Усього пальне між країнами перевозили 7 танкерів, які разом здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу. Три з цих суден перебували під санкціями Великої Британії та ЄС, а одне отримало вантаж шляхом перевалки з судна на судно у водах Південної Кореї.

Обсяги відвантаження в південнокорейських портах почали стрімко зростати в липні – саме тоді, коли президент країни Лі Чже Мьон пообіцяв виділити 100 млн дол. на відбудову України під час саміту НАТО в Туреччині.

Найбільше судно – підсанкційний танкер Layla — здійснило два рейси з південно-східного порту Ульсан до Владивостока, вийшовши в море 19 липня та 10 серпня, і перевезло загалом 57 тис. тонн дизельного пального.

Під час першого рейсу судно повідомило південнокорейській владі, що прямує до Владивостока, тоді як під час другого заявило, що має намір іти до японського порту Ніїгата.

Ще один підсанкційний танкер – Astoria під російським прапором, який також підпадає під санкції Австралії. 1 серпня судно завантажило майже 11 тис. тонн пального в Ульсані, вказавши Японію як пункт призначення, та вирушило до Владивостока.

Третє підсанкційне судно – Chongchon — взагалі не заходило до порту.

На початку серпня на якірній стоянці поблизу південнокорейського порту Йосу він прийняв близько 26 тис. тонн пального з танкера Celeste I, на який санкції не поширюються, а потім попрямував до Владивостока, заявивши Сінгапур як пункт призначення.

Згідно з даними Kpler, серед покупців були російська державна "Роснефть", а також NNK, приватна нафтова компанія, власник якої Едуард Худайнатов та одна з компаній якої (NNK-Oil) перебувають під санкціями Великої Британії.

У серпні Росія імпортувала морем 368 тис. тонн нафтопродуктів, що більш ніж у сім разів перевищує показник липня і є найвищим місячним обсягом з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

На частку імпорту з Південної Кореї припало 112 тис. тонн, або 31% всього серпневого обсягу; за цим показником вона поступилася лише Індії.

Нагадаємо:

25 вересня Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення, оприлюднивши інформацію про передачу Півдню двох північнокорейських військовополонених.

6 жовтня міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що його країна отримала від України повідомлення з вибаченнями за оприлюднення інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, додавши, що ці вибачення не виправдали очікувань Сеула.