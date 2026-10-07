Південна Корея заявила, що не постачала пальне Росії

Влада Південної Кореї заперечує, що країна постачала Росії пальне, як це стверджують ЗМІ і обіцяє вжити заходів, якщо буде виявлено порушення санкцій.

Про це пише Reuters.

Прес-служба президента Південної Кореї Лі Чже Мюна в середу відкинула звинувачення про те, що Росія імпортувала нафтопродукти з південно-корейських портів, назвавши звинувачення невідповідним.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що такі поставки полегшують для Росії наслідки паливної кризи, яку спричинили українські удари дронів по нафтопереробних заводах.

Його заява прозвучала після повідомлення газети ​Guardian, в якому йшлося про те, що портові записи та дані відстеження суден показали, що паливо було завантажено в південнокорейських портах на сім танкерів, включаючи судна під британськими та європейськими санкціями, зазначає Reuters.

Прес-служба президента Південної Кореї заявила, що Південна Корея "послідовно застосовувала санкції та експортні контролі проти Росії у тісній координації з міжнародною спільнотою" з моменту вторгнення Москви в Україну.

У пресслужбі додали, що Сеул перевіряє факти та будь-які питання контролю експорту і буде вживати необхідних заходів, якщо буде виявлено порушення санкцій.

Нагадаємо:

Раніше видання Guardian повідомило, що Південна Корея впродовж липня та серпня експортувала до Росії понад 176 тис. тонн пального, використовуючи підсанкційні танкери.

Також раніше повідомлялося, що 25 вересня Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення, оприлюднивши інформацію про передачу Півдню двох північнокорейських військовополонених.

6 жовтня міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон заявив, що його країна отримала від України повідомлення з вибаченнями за оприлюднення інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених, додавши, що ці вибачення не виправдали очікувань Сеула.