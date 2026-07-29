Самовільно облаштована стоянка у центрі Києва: поліція вручила підозру директору компанії

У Києві поліція викрила керівника приватного товариства, який без дозвільних документів огородив частину земельної ділянки комунальної власності на Подолі та використовував її як автостоянку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, а також Київська міська прокуратура.

Протиправну діяльність киянина викрили слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що товариство, яке займається обслуговуванням наземного транспорту, отримало у власність гаражні бокси, розташовані на земельній ділянці комунальної власності у Подільському районі.

Зокрема, директор компанії самовільно зайняв цю земельну ділянку площею понад 3000 кв. м., огородив її металевим парканом, встановив ворота та облаштував контрольно-пропускний пункт із охороною.

У результаті доступ до комунальної землі був обмежений, а територію використовували як окремий майданчик для паркування автомобілів і обслуговування гаражних боксів.

Частина цієї території розташована в охоронних зонах об'єктів енергетичної інфраструктури, зоні санітарної охорони джерел централізованого питного водопостачання та зоні обмеження забудови, повідомляють правоохоронці.

За висновком експертів, ринкова вартість самовільно зайнятої земельної ділянки становить понад 24,1 мільйона гривень.

Як зазначили у прокуратурі, дії підозрюваного кваліфіковано як самовільне зайняття земельної ділянки земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони. Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років.

Прокуратура вживає заходи для звільнення комунальної ділянки від незаконно встановлених об'єктів.

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