Укрзалізниця попереджає про можливі зупинки Київської електрички

Укрзалізниця попереджає про можливі вимушені зупинки поїздів Kyiv City Express під час тривог у столиці найближчими днями.

Про це АТ "Укрзалізниця" повідомляє у Телеграм.

"Найближчими днями можливі вимушені зупинки поїздів Kyiv City Express під час тривог у столиці. Ворог завдає прицільних ударів по нашій інфраструктурі, тому безпека — понад усе", – говориться у публікації.

"Як тільки отримуємо "зелений сигнал" від моніторінгової групи — ми знову в дорозі й наздоганяємо розклад. Будь ласка, слухайте команди залізничників", – зазначили в УЗ.

Залізничний оператор закликає не залишатися у вагонах під час атаки – це надто висока загроза, адже саме поїзд може бути мішенню.

"Важливо відійти якомога швидше в укриття або принаймі на безпечну відстань від рухомого складу чи залізничного вокзалу", – говориться у повідомленні.

Київська міська електричка відновила рух повним залізничним кільцем навколо столиці місяць тому, до того два місяці проводився ремонт.

Нагадаємо:

Укрзалізниця переглянула вартість проїзду Київською кільцевою електричкою: з 22 липня вартість квитка становитиме від 30 до 37 гривень, в залежності від того, як саме відбувається оплата.

Раніше повідомлялося, що з 29 квітня по 27 червня київська електричка Kyiv City Express змінює рух. Рейси Kyiv City Express в години пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть стабільно курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця – Святошин.