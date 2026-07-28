"Не підпільні цехи, а нелегальні тютюнові фабрики": правоохоронці розповіли про викриту мережу

Національна поліція та Бюро економічної безпеки припинили діяльність двох підпільних тютюнових фабрик, виробничі потужності яких складали до 130 тисяч пачок на добу та розповіли про те, як функціонувала мережа.

Про це повідомляє Національна поліція, а також Офіс генерального прокурора.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з оперативними працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ліквідували два підпільні виробництва сигарет у Львівській та Харківській областях.

"Нацполіція ліквідувала діяльність двох підпільних тютюнових фабрик. Одна знаходилась на околиці Харкова, друга – на околиці міста Жовква Львівської області", – розповіли правоохоронці.

Як зазначають у прокуратурі, ліквідовано саме підпільну мережу. До функціонування підпільних виробництв причетні мешканці кількох областей. На виробництвах навіть облаштували помешкання для постійного проживання працівників.

"Це не про "підпільні цехи". Це про нелегальні фабрики. Кожна з них мала промислові лінії, генератори, підроблену упаковку відомих брендів та забезпечувала повний цикл виробництва", – наголосив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

"Між цими містами понад тисяча кілометрів. Але схема та сама. Бо тіньовий тютюновий ринок не має меж чи кордонів", – зазначив він.

За даними слідства, у 2026 році група осіб налагодила незаконне виготовлення тютюнової продукції для подальшого збуту. Для цього використовували промислові технологічні лінії, спеціалізоване обладнання, тютюнову сировину та компоненти для виробництва і пакування сигарет.

На Львівщині виготовляли цигарки без фільтрів, виробничі потужності дозволяли отримати до 70 тисяч пачок сигарет на добу. А у Харківській області, навпаки, виключно з фільтром, і можна було виготовити до 60 тисяч пачок.

Збували готову тютюнову продукцію під брендами українських та європейських виробників по всій території України через роздрібну торгівельну мережу, телеграм-канали.

Правоохоронці на Львівщині вилучили майна на 50 млн грн: 27 тисяч пачок сигарет, тонну тютюну (сировина), 74 коробки з фільтрами до сигарет тощо.

На Харківщині конфіскували майно на 10 млн грн: майже 88 тисяч пачок сигарет, понад 2,5 тонни сировини, 13 рулонів сигаретного паперу тощо.

Окрім того, виробничі лінії з кожної фабрики, генератори, мобільні телефони, чорнові записи, гроші.

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