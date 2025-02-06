Ryanair хоче стати першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після відкриття неба

Ryanair хоче стати першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після завершення війни та відкриття неба.

Про це сказав виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі, пише The Independent.

Він зазначив, що хоча Одеський аеропорт постраждав, Львів і Київ можуть бути готові до пасажирів швидко.

"Ми хочемо бути першою авіакомпанією, яка повернулася в Україну, і у нас є план запустити близько 25 маршрутів до та з Києва та Львова протягом шести тижнів після відкриття неба", – сказав директор Ryanair.

Нагадаємо:

Заступник голови Офісу президента Віктор Микита вважає, що найбезпечнішим є аеропорт в Ужгороді, але остаточне рішення щодо його відкриття повинні ухвалити військові.