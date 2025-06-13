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Ryanair штрафуватиме пасажирів за порушення поведінки

Альона Кириченко — 13 червня, 13:20
Ryanair штрафуватиме пасажирів за порушення поведінки
Getty Images

Ірландська авіакомпанія Ryanair запроваджує штрафи розміром 500 євро для пасажирів, які порушують правила поведінки.

Про це йдеться на сайті компанії.

В Ryanair наголосили, що неприпустимо, щоб їхні клієнти страждали від непотрібних незручностей через поведінку одного недисциплінованого пасажира.

"Щоб забезпечити нашим пасажирам та екіпажу комфортні та безстресові умови подорожі, без непотрібних незручностей, спричинених невеликою кількістю недисциплінованих, ми запровадили штраф у розмірі 500 євро, який буде накладено на будь-яких пасажирів, висаджених з літака внаслідок їхньої неправомірної поведінки", – повідомляє пресслужба компанії.

Нагадаємо:

Ірландський лоукостер Ryanair встановив рекорд, перевізши 200,2 млн пасажирів за фінансовий рік, що завершився в березні.

Ryanair штрафи

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Ryanair штрафуватиме пасажирів за порушення поведінки
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