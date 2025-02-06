Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после открытия неба

Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после завершения войны и открытия неба.

Об этом сказал исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, пишет The Independent.

Он отметил, что хотя Одесский аэропорт пострадал, Львов и Киев могут быть готовы к пассажирам быстро.

"Мы хотим быть первой авиакомпанией, которая вернулась в Украину, и у нас есть план запустить около 25 маршрутов в и из Киева и Львова в течение шести недель после открытия неба", - сказал директор Ryanair.

Напомним:

Заместитель председателя Офиса президента Виктор Микита считает, чтосамым безопасным является аэропорт в Ужгороде, но окончательное решение о его открытии должны принять военные.