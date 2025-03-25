Велика авіакомпанія має план відновлення польотів в Україні, але його ігнорують аеропорти

Один з найбільших лоукостерів світу Ryanair розробив п’ятирічний план щодо відновлення польотів в Україні, але аеропорти, до яких зверталася компанія із пропозицією угоди, ігнорують його.

Про це повідомив гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання" від аналітичного центру We Build Ukraine.

За його словами, лоукостер підготував амбітний план відновлення авіасполучення в Україні щойно відкриється небо і воно стане безпечним.

"Згідно з ним ми зможемо перевезти 5 мільйонів пасажирів в Україні протягом першого року після відкриття неба, а потім збільшити цей показник з 5 до 10 мільйонів пасажирів за 5 років", - розповів він.

О’лірі стверджує, що його авіакомпанія подала п’ятирічний план зростання аеропортам у Борисполі та Львові, але він розчарований тим, що Ryanair понад два роки не отримує відповіді.

У Ryanair є літаки у 90 аеропортах Європи й компанія здатна переправити частину з них до Києва та Львова. Відновити роботу планують протягом шести тижнів після відкриття неба, але через відсутність угоди польоти в Україну можуть розпочатися в меншому масштабі.

"Ми плануємо розпочати польоти до Києва та Львова, але через відсутність домовленості з аеропортами ми забезпечимо 1 мільйон пасажирів у перший рік", - додав він.

Читайте також: Україна – не Ізраїль. Чи можливо відкрити українське небо до кінця війни?

Нагадаємо:

Найбільший європейський лоукостер Ryanair готує план, який дозволить відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після призупинення війни з РФ.

Заступник голови Офісу президента Віктор Микита в інтерв’ю Forbes пообіцяв зробити все можливе, аби запустити роботу аеропорту в Ужгороді, але фінальне рішення мають ухвалити військові.