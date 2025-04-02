Ryanair побила рекорд: першою в Європі перевезла 200 млн пасажирів за рік

Ірландський лоукостер Ryanair встановив рекорд, перевізши 200,2 млн пасажирів за фінансовий рік, що завершився в березні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це перший випадок, коли європейська авіакомпанія подолала цю позначку.

"Ми перевезли 200,2 млн пасажирів – на 9% більше, ніж у попередньому фінансовому році", – заявили в пресслужбі.

У березні Ryanair здійснила понад 84 000 рейсів і обслужила 15 млн пасажирів – це на 10% більше, ніж у тому ж місяці 2024 року. Коефіцієнт завантаження літаків залишився стабільним – 93%.

Попри рекордні показники, авіакомпанія скоригувала прогноз пасажиропотоку на наступний рік – з 210 млн до 206 млн через затримки з постачанням літаків Boeing.

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Один з найбільших лоукостерів світу Ryanair розробив п’ятирічний план щодо відновлення польотів в Україні, але аеропорти, до яких зверталася компанія із пропозицією угоди, ігнорують його.

Найбільший європейський лоукостер Ryanair готує план, який дозволить відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після призупинення війни з РФ.