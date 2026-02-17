Рух поїздів: "Укрзалізниця" інформує про можливі зміни

На Чернігівщині можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямках, а на деяких ділянках залізниці на Харківщині та Сумщині пасажирам доведеться дістатися автобусами.

Про це інформує "Укрзалізниця" у Телеграм.

За оперативною інформацією щодо руху поїздів 17 лютого

Так, регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. Далі на північ — приміський поїзд або автобуси.

"На Чернігівщині додаткових обмежень наразі немає, однак можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямках — контактна мережа тут регулярно страждає від атак БПЛА та негоди", – повідомляють в УЗ.

Тим часом рух на пошкодженій дільниці в Лозовій на Харківщині відновили. Водночас від Лозової у напрямку Краматорська УЗ просить скористатися автобусами.

"Автобуси "Проліски" їдуть безкоштовно та проводять обов'язкову реєстрацію пасажирів перед посадкою", – зазначили в УЗ.

На ізюмському напрямку на Харківщині регіональні експреси — за графіком.

На Запоріжжі моніторингові групи УЗ тримають регіон під посиленим контролем.

"Сьогодні поїзди №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів, №5/6 Ясіня — Запоріжжя, №39/40 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино, №731/732 Київ — Запоріжжя — Київ, №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів курсуватимуть до/з Дніпра", – повідомляє УЗ.

Пара регіональних поїздів працюватиме сегментами: Запоріжжя — Синельникове та Синельникове — Дніпро.

"Щодо решти далекого сполучення між Дніпром і Запоріжжям рішення ухвалюватимемо оперативно — залежно від ситуації "в повітрі". Орієнтуйтеся, будь ласка, на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів", – говориться у повідомленні.

УЗ також радить увімкути push-сповіщення в застосунку УЗ — так ви першими отримуватимете оновлення. У розділі "Часті питання" також є пам'ятка з алгоритмом дій під час загрози атаки.

Також УЗ повідомляє, що всі рейси City Express — включно з додатковими — йдуть за розкладом.

