Рух поїздів: "Укрзалізниця" інформує про можливі зміни
На Чернігівщині можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямках, а на деяких ділянках залізниці на Харківщині та Сумщині пасажирам доведеться дістатися автобусами.
Про це інформує "Укрзалізниця" у Телеграм.
За оперативною інформацією щодо руху поїздів 17 лютого
Так, регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. Далі на північ — приміський поїзд або автобуси.
"На Чернігівщині додаткових обмежень наразі немає, однак можливі затримки на славутицькому та ніжинському напрямках — контактна мережа тут регулярно страждає від атак БПЛА та негоди", – повідомляють в УЗ.
Тим часом рух на пошкодженій дільниці в Лозовій на Харківщині відновили. Водночас від Лозової у напрямку Краматорська УЗ просить скористатися автобусами.
"Автобуси "Проліски" їдуть безкоштовно та проводять обов'язкову реєстрацію пасажирів перед посадкою", – зазначили в УЗ.
На ізюмському напрямку на Харківщині регіональні експреси — за графіком.
На Запоріжжі моніторингові групи УЗ тримають регіон під посиленим контролем.
"Сьогодні поїзди №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів, №5/6 Ясіня — Запоріжжя, №39/40 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино, №731/732 Київ — Запоріжжя — Київ, №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів курсуватимуть до/з Дніпра", – повідомляє УЗ.
Пара регіональних поїздів працюватиме сегментами: Запоріжжя — Синельникове та Синельникове — Дніпро.
"Щодо решти далекого сполучення між Дніпром і Запоріжжям рішення ухвалюватимемо оперативно — залежно від ситуації "в повітрі". Орієнтуйтеся, будь ласка, на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів", – говориться у повідомленні.
УЗ також радить увімкути push-сповіщення в застосунку УЗ — так ви першими отримуватимете оновлення. У розділі "Часті питання" також є пам'ятка з алгоритмом дій під час загрози атаки.
Також УЗ повідомляє, що всі рейси City Express — включно з додатковими — йдуть за розкладом.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд №213/214 Харків – Суми, який курсуватиме щоденно, починаючи з 7 лютого.
"Укрзалізниця" запроваджує оновлені правила повернення квитків, щоб пасажирам було вигідніше здавати їх завчасно.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає динамічне ціноутворення для квитків на поїзди преміум-сегменту – СВ (люкс) та І класу Інтерсіті.