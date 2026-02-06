"Укрзалізниця" запустила новий потяг Харків – Суми: який графік руху

"Укрзалізниця" запустила додатковий поїзд №213/214 Харків – Суми, який курсуватиме щоденно, починаючи з 7 лютого.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Графік наступний:

з Харкова — о 09:00, прибуття до Сум — о 12:17

із Сум — о 12:56, прибуття до Харкова — о 16:01

Із зупинками у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці-Смородиному.

У складі поїзда — купейні та плацкартні вагони з місцями для сидіння. Невелика зміна для пасажирів: непарні місця — біля вікна, парні — біля проходу, інформує УЗ.

"У Харкові можна скористатися зручними пересадками на поїзди до Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Ворохти, Івано-Франківська, Чернівців, а також на міжнародні рейси до Холма та Перемишля", – зазначили в УЗ.

