У Росії кожен п'ятий банк став збитковим: максимальний показник з 2022 року

У Росії кожен п'ятий банк став збитковим

У Росії різко зросла кількість збиткових банків: якщо станом на 1 січня 2026 року таких було 34, то на початок березня — вже 60.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Центробанку Росії.

Таким чином, кожен п'ятий (19,7%) учасник банківського ринку почав працювати у збиток.

Цей показник - максимальний з 2022 року, коли Росія потрапила під масштабні санкції через вторгнення в Україну, зазначив керуючий партнер "Рефінанс.ру" Денис Сочнєв.

За його словами, це пов'язано з накопиченим ефектом від жорсткої грошово-кредитної політики: регулятор тримав ключову ставку на рекордно високому рівні 21% понад пів року і почав повільно знижувати її в червні 2025 року, довівши до поточних 14,5%.

У Центробанку зазначили, що здебільшого збитковими виявилися невеликі банки, сукупна частка яких в активах сектора не перевищує 1%.

Однак, за даними "Експерт РА", за останній рік негативні фінансові результати показали й деякі великі організації.

Так, збиток "Почта Банку" станом на 1 квітня 2026 року становив 7,2 млрд руб., "Сінари" — 3,3 млрд, УБРіР — 2,8 млрд, банку "ЦентроКредит" — 1,8 млрд, "Інго" — 1,2 млрд.

У зоні ризику опинилися середні та малі банки, які обмежені в каналах продажів і не мають ресурсів освоювати нові ніші, вважає фінансовий радник і засновник Rodin.Capital Олексій Родін.

За його словами, проблеми також відчувають ті, хто активно кредитував бізнес, оскільки рівень дефолтів компаній наближається до критично високої позначки.

У четвертому кварталі 2025 року частка проблемних кредитів юридичних осіб перевищила 11% проти 5,8% роком раніше.

Збільшення податкового навантаження різко погіршило стан малого бізнесу в Росії: половина підприємств (50%) почали працювати без прибутку.