У Геніческу відібрали власність у лояльного до окупаційної влади бізнесу

У тимчасово окупованому Геніческу власники близько 70 комерційних приміщень заявили, що їхній бізнес відбирають – навіть лояльні до окупаційної влади бізнесмени не застраховані від свавілля.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Власники близько 70 комерційних приміщень у тимчасово окупованому Геніческу заявили, що їхній бізнес фактично відбирають. Магазини та складські об'єкти на вулиці Дружби Народів, 64 без будь-якої згоди передали в управління російського державного підприємства "Херсонська УК ОРТК", – говориться у публікації.

Тепер підприємцям приходять рахунки за оренду їхньої ж нерухомості – від 25 до 100 тисяч рублів щомісяця, розповідає ЦНС.

Окупаційна адміністрація пояснює це "націоналізацією" ще 2022 року й наголошує, що конституційні гарантії росії на це майно нібито не діють.

Водночас самі власники встигли перереєструвати об'єкти в російському Єдиному державному реєстрі нерухомості, звертає увагу ЦНС.

"Ця ситуація яскраво показує, що навіть лояльні до окупаційної влади бізнесмени не застраховані від свавілля. Влада може в будь-який момент позбавити права власності без суду і компенсації", – зазначається у публікації.

ЦНС наголошує, що на окупованих територіях приватна власність існує лише доти, доки це вигідно місцевим чиновникам.

Нагадаємо:

