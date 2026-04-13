Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

У Геніческу відібрали власність у лояльного до окупаційної влади бізнесу

Андрій Муравський — 13 квітня, 15:02
У тимчасово окупованому Геніческу власники близько 70 комерційних приміщень заявили, що їхній бізнес відбирають – навіть лояльні до окупаційної влади бізнесмени не застраховані від свавілля.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Власники близько 70 комерційних приміщень у тимчасово окупованому Геніческу заявили, що їхній бізнес фактично відбирають. Магазини та складські об'єкти на вулиці Дружби Народів, 64 без будь-якої згоди передали в управління російського державного підприємства "Херсонська УК ОРТК", – говориться у публікації.

Тепер підприємцям приходять рахунки за оренду їхньої ж нерухомості – від 25 до 100 тисяч рублів щомісяця, розповідає ЦНС.

Окупаційна адміністрація пояснює це "націоналізацією" ще 2022 року й наголошує, що конституційні гарантії росії на це майно нібито не діють.

Водночас самі власники встигли перереєструвати об'єкти в російському Єдиному державному реєстрі нерухомості, звертає увагу ЦНС.

"Ця ситуація яскраво показує, що навіть лояльні до окупаційної влади бізнесмени не застраховані від свавілля. Влада може в будь-який момент позбавити права власності без суду і компенсації", – зазначається у публікації.

ЦНС наголошує, що на окупованих територіях приватна власність існує лише доти, доки це вигідно місцевим чиновникам.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що компанія російського мільярдера Аркадія Ротенберга почала реалізовувати у Ялтинському морському порт масштабний проєкт, проти якого неодноразово виступали місцеві мешканці.

На тимчасово окупованій Луганщині окупаційна влада планує "законодавчо оформити" сільськогосподарські землі, власники яких були змушені тікати від бойових дій.

бізнес Росія

Останні новини