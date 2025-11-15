Розвалювався на льоту: у Росії екстрено посадили літак

У російському Хабаровську здійснив екстрену посадку лайнер авіакомпанії "Россия", на борту якого перебувало 90 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Під час польоту у літака відірвало частину обшивки, відлітали деталі двигуна.

Про це пише The Moscow Times.

Інцидент стався вранці 15 листопада. Далекосхідна транспортна прокуратура відзвітувала про "технічну несправність" літака, через що о 9:00 він в аварійному режимі приземлився в Хабаровську.

"Один із підписників розповів, що у літака, який виконував рейс Владивосток - Благовєщенськ, під час польоту відірвало частину обшивки", – говориться у публікації.

Слідчий комітет розпочав дослідчу перевірку за ознаками порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Інцидент відбувся на тлі скорочення Росією витрат на виробництво і ремонт літаків у півтора раза – з 139,6 млрд до 85,7 млрд рублів.

Нагадаємо:

Раніше Ространснагляд повідомив про різке зростання кількості загиблих в авіакатастрофах у Росії. Кількість загиблих у катастрофах літаків комерційної авіації в Росії з початку року перевищила сумарну кількість жертв таких подій за два попередні роки.

Раніше повідомлялося, що Казанський авіазавод (КАЗ) у 2025 році випустить лише один літак Ту-214 замість запланованих трьох. Провал показників фіксується третій рік поспіль.

Російським авіабудівникам не вдалося створити аналоги іноземних підшипників і електронної компонентної бази для літаків. "Наші підшипники навіть близько не стоять із тими, які потрібні нашій промисловості... Друга больова точка – електронна компонентна база", – заявив гендиректор "Аерокомпозиту" Анатолій Гайданський.

Раніше ЕП писала, що літаки Sukhoi Superjet 100, які через відсутність західних запчастин опинились на межі зняття з експлуатації. "Гордість російського авіапрому", яка із самого початку була збитковою, після запровадження санкцій взагалі стала небезпечною для життя: кількість інцидентів за два роки зросла вдвічі.