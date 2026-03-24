США передали генератори для водогосподарських організацій України

Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні 40 генераторів для водогосподарських організацій у прифронтових і посушливих регіонах на півдні України.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зокрема, передано 40 генераторів виробництва американських компаній Cummins і Generac, а також бульдозер Caterpillar.

Обладнання дозволить забезпечувати необхідною електроенергією інфраструктурні об'єкти водогосподарських організацій, незважаючи на енергетичну ситуацію, повʼязану з військовою агресією, зазначає відомство.

Воно також дозволить вчасно проводити ремонтні роботи систем зрошення через які вода постачатиметься на сільськогосподарські угіддя у Кіровоградській, Одеській та Запорізькій областях.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс офіційно передала обладнання Держрибагентству під час урочистої церемонії в Києві.

"Наразі з 2,2 млн гектарів зрошуваних земель в Україні фактично поливається лише близько 130 тисяч, і це напряму впливає на врожай. Тому ми послідовно впроваджуємо реформу меліорації", – повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Перший її етап стартував у 2022 році з ухвалення закону про організації водокористувачів – уже створено 77 організацій, 12 з них отримали інженерну інфраструктуру у власність.

Зараз триває другий етап – перехід від застарілої бюджетної моделі до сучасної сервісної, де стару неефективну систему управління ми замінюємо некомерційними державними операторами і створюємо всі передумови для залучення інвестицій.

Передана партія є черговою з кількох запланованих поставок техніки американського виробництва в межах програми з аграрного і сільського розвитку (АГРО), що фінансується Урядом США та підтримує меліоративну реформу і модернізацію аграрного сектора України.

У межах Програми АГРО Сполучені Штати надають технічну експертизу та сучасне обладнання для відновлення меліоративної інфраструктури, покращення управління водними ресурсами та підвищення стійкості й довгострокової продуктивності аграрного сектора України.

