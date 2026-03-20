Мінекономіки розповіло про допомогу підприємтвам у Броварах, які зруйнувала РФ

У Броварах на Київщині внаслідок нічної ракетно-дронової атаки 14 березня постраждали понад 25 підприємств, 14 з яких було повністю або частково зруйновані.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев спільно з керівництвом Київської ОВА, Державної служби зайнятості і народними депутатами відвідали м. Бровари, де зустрілися з бізнесом, які постраждали через масовану ворожу атаку.

Зокрема, на підприємстві "Спецбудмаш", яке виробляє дорожню й комунальну техніку, внаслідок обстрілу було пошкоджено склад із уже готовою комунальною технікою, говориться у повідомленні.

Підприємцям роз'яснили алгоритм дій для фіксації та документування завданих збитків.

Як зазначив Соболев, частину цих питань потрібно вирішувати на рівні держави, частину – разом із регіонами.

За його словами, базовим інструментом державної підтримки є гранти до 16 млн грн на відновлення підприємств переробної промисловості. Це програма – в межах політики "Зроблено в Україні".

Кошти можна спрямувати на закупівлю, доставку і монтаж обладнання. Держава покриває до 80% вартості. Крім того, підприємство може скористатися й іншими програмами підтримки.

Він також нагадав, що уряд розширив можливості програми страхування воєнних ризиків. Втричі збільшено суму компенсації втрат підприємствам на прифронтових територіях, що постраждали від обстрілів – з 10 до 30 млн грн. Так само як і суму часткової компенсації страхових премій від воєнних ризиків – для решти території країни – з 1 до 3 млн грн.

Крім того, є низка інструментів, які працюють на різних рівнях і доповнюють один одного. Так, Київська ОВА компенсує 70% вартості процедури оцінки збитків і планує покривати повну її вартість.

В області для підприємців також передбачена і регіональна компенсація відсотків за програмою "5-7-9" для підприємств Київщини.

Міністерство зазначає, що підприємців під час відновлення хвилює необхідність оформлення дозволів, подовження бронювання працівників, складнощі з податковими процедурами через зупинку роботи.

У ніч на 14 березня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київську область, внаслідок якої загинули четверо людей, ще щонайменше 15 отримали поранення.

У Броварах на Київщині під час масованої російської атаки 14 березня було знищено виробництво українського бренду одягу JUL й Tago.

Кабмін збільшив з 10 до 30 млн грн компенсацію за пошкоджене майно у прифронтових регіонах, для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується з 1 до 3 млн грн.