Суд заочно заарештував постачальницю"золотих яєць" Міноборони

Вищий антикорупційний суд заочно арештував власницю компаній-постачальниць Міноборони.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

"Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав власниці двох компаній – постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – говориться у повідомленні.

За даними ЕП, йдеться про Тетяну Глиняну.

Після затримання підозрюваної та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу, зазначає САП.

"Протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань", – нагадує САП.

"Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти й занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету", – говориться у повідомленні.

Наразі слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину, додали у САП.

Нагадаємо:

У 2023 році видання Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Міноборони назвало цю інформацію введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.

Згодом Державне бюро розслідувань повідомило, що заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових.

Тодішній міністр оборони Олексій Резніков відкинув обвинувачення Міноборони в корупційних закупівлях, пов’язав появу інформації про тендери з "Рамштайном" і заявив, що винного за злив покарають.

Крім того повідомлялося, що ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та ексначальник департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький отримали нові підозри – від Служби безпеки України.

Раніше повідомлялося, що "Державний оператор тилу" Міноборони продовжив переукладати угоди на харчування військових по областях, де певні фірми не справились з постачанням.

Міністерство оборони України у липні 2024 року не допустило постачання 209 тонн неякісних та небезпечних продуктів, які призначалися для забезпечення харчування українських військових.

Також повідомлялося, що постачальниця харчів для військових України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт.

З осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А у ще одній фірмі "Nazarii d.o.o." вона стала засновницею у 2016 році.