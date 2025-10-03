Розкрадання на закупівлі дронів для ЗСУ: на Київщині судитимуть посадовця військової частини

Детективи БЕБ у Київській області спільно з СБУ викрили посадовця військової частини та його спільників у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі дронів для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, привласнення бюджетних коштів організував начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин.

До реалізації злочинної схеми він залучив знайомого ФОПа, який своєю чергою залучив ще двох підприємців, які через підконтрольні фірми мали створити видимість конкуренції під час публічних закупівель. Насправді ж переможець тендеру був визначений заздалегідь.

Така схема дозволила закуповувати дрони та комплектуючі до них за завищеними цінами. За даними слідства, вартість придбаного обладнання була завищена майже на 2 млн грн.

Детективи БЕБ повідомили організатору схеми про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та виконавцям ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Підозрюваним обрано запобіжні заходи - застава та домашній арешт. Обвинувальний акт скеровано до суду.

