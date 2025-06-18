"Ростелеком" закликав пускати в Росію тільки китайські IT-компанії

Президент "Ростелекома" Михайло Осеєвський закликав не дозволити повертатися до Росії іноземним IT-компаніям, які пішли 2022 року через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну.

Про це пише The Moscow Times.

"Ні європейських, ні американських компаній, ні розробників програмного забезпечення, обладнання пускати не можна. Вони пішли, грюкнувши дверима, кинувши все: довіри ніякої немає", - сказав він. За його словами, працювати на російському ринку з іноземних компаній можуть тільки китайські, оскільки вони не йшли з Росії, хоча і "трішки зрушили".

Російський чиновник визнав, що вітчизняні рішення коштують "помітно дорожче" за імпортні аналоги, а китайські продукти дешевші навіть з урахуванням складнощів з їхнім імпортом.

Якщо санкції на постачання в Росію високотехнологічної продукції буде знято, китайські розробки "просто хлинуть" на російський ринок, запевнив глава "Ростелекома". І згадав, що до 2022 року китайські гравці пропонували продукцію на 50-60% дешевше.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російське міністерство промисловості й торгівлі хоче заборонити державним установами і компаніям закуповувати іноземні телевізори. Відомство вже опублікувало відповідну постанову.

Але російський "Дюкс" не до кінця відповідає вимогам, а "Квант" у квітні зупинив виробництво через низький попит. При тому вся російська продукція, навіть та, що входить до реєстру Мінпромторгу, збирається з китайських компонентів. Близько 80% підсумкової вартості пристроїв припадає на китайські матриці.

Раніше повідомлялося, що китайська валюта так і не змогла замінити росіянам звичні долар і євро.Населення і компанії не особливо сильно нарощують депозити в юанях. Раніше населення активно заощаджувало в доларах і євро, а зараз не заощаджує, або не так багато заощаджує.

Раніше повідомлялося, що російська економіка переживає зростаючий дефіцит ключових світових валют через посилення західних фінансових санкцій, під які, за даними Центробанку РФ, уже потрапило 95% національної банківської системи. За підсумками 2024 року Росія отримала лише близько $70 млрд валютної виручки в доларах і євро. Компанії втратили кожен третій долар, який мали отримати за вивезені з країни товари.

Також повідомлялося, що у Мінцифри РФ хочуть поетапно обмежувати роботу зарубіжних хмарних сервісів, у яких є російські аналоги.