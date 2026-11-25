Продавці найбільшого в Росії маркетплейсу Wildberries скаржаться на те, що не отримують не тільки виплати за знищені атаками БпЛВ товари, але й навіит гроші за вже продані.

Про це пише The Moscow Times.

Продавці Wildberries скаржаться в соцмережах та в особистих розмовах на те, що не отримують не тільки виплати за товари, що згоріли, а й гроші за продані. При чому дізнатися що-небудь у компанії неможливо: на скарги вона просто не реагує.

"Зв'язатися з кимось у компанії не можуть ані великі, ані дрібні продавці: служба підтримки відповідає шаблонами, а частіше просто ігнорує звернення", – говориться у публікації.

"WB нас просто кинув, і ми нічого з цим вдіяти не можемо", — каже, зокрема, власниця бренду одягу Finn Flare Ксенія Рясова.

Після перших пожеж на складах Wildberries у липні вона оцінювала збитки у сто мільйонів рублів, а зараз каже, що на складах маркетплейсу згорів товар її компанії на двісті мільйонів рублів з плюсом.

"Але ми не отримали не тільки грошей, але навіть слів підтримки та обіцянок, жодних пільг", – поскаржилася Рясова у відео, опублікованому в її соцмережах.

Finn Flare не пропонували зниження комісій або відсотків за кредитами WB-банку. Хоча спочатку представники маркетплейсу говорили, що такі заходи підтримки можливі.

Нагадаємо:

Тетяна Кім, яка потрапила до санкційного списку Євросоюзу, пішла з посади генерального директора Wildberries.

Після ударів по Wildberries деякі російські маркетплейси почали змінювати умови для продавців та знімати з себе відповідальність за втрату товарів під час атак БПЛА. Оферти змінили Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, "Мегамаркет" та "Магніт Маркет".