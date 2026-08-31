"Роснефть" пожалілася на зменшення прибутку

Найбільша нафтовидобувна компанія Росії "Роснефть" завершила перше півріччя зі зниженням чистого прибутку: ані війна в Ірані, ані тимчасове зняття санкцій США з російської нафти та рекордні субсидії з бюджету не допомогли поліпшити фінансове становище.

Про це пише The Moscow Times.

Перше півріччя 2026 року найбільша нафтовидобувна компанія Росії, на яку припадає кожен другий видобутий з надр барель, завершила зі зниженням чистого прибутку, зазначає видання.

За підсумками півріччя виручка нафтової компанії символічно зросла на 0,6 % р/р до 4 289 млрд руб., а EBITDA — на 23,0 % р/р до 1 296 млрд руб.

Згідно з її звітністю, за шість місяців "Роснефть" заробила 200 млрд рублів — на 18% менше, ніж роком раніше. Йдеться саме про прибуток акціонерів.

За підсумками другого кварталу прибуток скоротився на 26%, до 85 млрд рублів, незважаючи на 11-відсоткове зростання виручки (до 2,257 трлн рублів).

"З падаючим прибутком "Роснефть" працює третій рік поспіль: минулого року він виявився на 73% меншим, ніж у 2024-му; у 2024-му знизився на 14% відносно 2023-го", – говориться у публікації.

Цього року в порівнянні з показниками того ж періоду 3-річної давності (652 млрд рублів) піврічний прибуток "Роснефти" впав у 3,2 рази, випливає з звітності.

Аналітики зазначають, що у другому кварталі помітно зросли витрати компанії на податки.

"Роснефти" не вдалося скористатися підвищеними цінами на нафту, коли у другому кварталі вартість російського сорту Urals піднімалася вище 100 доларів за барель, а в Індії він вперше з початку війни продавався без знижок.

The Moscow Times зазначає, що через атаки безпілотників "Роснефть" втратила Туапсинський і Куйбишевський НПЗ (перший простоює з весни, другий — з початку червня), аварійно зупиняла Сизранський, Саратовський, Новокуйбишевський і Рязанський заводи, деякі – кілька разів.

Згідно з звітністю, обсяги переробки нафти заводами "Роснефти" у другому кварталі впали на 12%, до 19,2 млн тонн. Видобуток залишився на попередньому рівні — 44,7 млн тонн, незважаючи на підвищення квоти Росії в ОПЕК+.

"Окрім палаючих НПЗ, "Роснефть" могла постраждати від падіння попиту на нафту в Китаї: у травні–червні він зменшився на 24% відносно квітневих рівнів", зазначили аналітики "Альфа-банку". Додатковими негативними факторами були підвищені дисконти на російські сорти нафти.

Нагадаємо:

Найбільший російський нафтовиробник "Роснефть" повідомив, що його чистий прибуток у 2025 році знизився на 73% до 3,60 мільярдів доларів через високі процентні ставки, високий податок на прибуток та санкцій.

Українська розвідка зафіксувала "сіру" схему переробки російської нафти через індійську нафтопереробну компанію Nayara Energy, 49% акцій якої належать російській держкомпанії "Роснефть".