Російську частку фармкомпанії "Вента.ЛТД" хоче викупити її управитель

Компанія "І.К.Вел", яку Агентство з розшуку та менеджменту активів обрало управителем для 24%-російської частки "Вента.ЛТД", має намір її викупити.

Про це пише Forbes Ukraine.

Як повідомляє видання, 30 червня 2025 року Антимонопольний комітет України отримав заяву "Про надання попередніх висновків щодо необхідності чи відсутності необхідності отримання дозволу на концентрацію у вигляді одержання в управління ТОВ "І.К.ВЕЛ" часток у статутному капіталі ТОВ "Вента.ЛТД".

Розгляд заяви є у проєкті порядку денного засідання Антимонопольного комітету, говориться у повідомленні.

Засновниками ТОВ "Вента.ЛТД" є Олександр Волошин і Борис Муріло. Вони також виступають співзасновниками ТОВ "І.К.ВЕЛ", зазначає видання, посилаючись на заяву, яку раніше зробила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.

ТОВ "Вента ЛТД" засновано в Дніпрі в січні 1995 року. Підприємство спеціалізується на дистрибуції лікарських засобів і медичних товарів, посідаючи місце серед трьох провідних компаній у цій галузі. Виторг компанії у 2024 році, як і в попередньому, перевищив 8,6 млрд грн, свідчать дані в YouControl.

Нагадаємо:

У 2022 році повідомлялося, що суд наклав арешт на російську частку у дніпровській фармкомпанії "Вента.ЛТД", її посадовців підозрюють у відмиванні коштів та пособництві державі-агресору.

За даними Youcontrol, на 24% належали російській АТ "Катрен", ще по 24% – у власносні німців Генріха та Ганни Ріттер.У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували факт протиправної діяльності службових осіб підприємства, чверть статутного капіталу якого належить російському бенефіціару.

Компанія є дистриб'ютором лікарських препаратів та медичних товарів до закладів охорони здоров’я, зокрема і за бюджетні кошти. Обсяги загального доходу підприємства у 2020 році становив близько 13 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що АРМА завершило аукціон з відбору управителя російською часткою одного з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України "Вента.ЛТД", що належала російським власникам. Ринкова вартість російської частки (24%) станом на 30.06.2024 становила 89,6 млн грн.

Тоді 16 травня переможцем аукціону стало об'єднання громадян "Центр реабілітації "Візаві" (Вінниця), яке запропонувала найнижчу ставку за управління активами – усього 0,01%.

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна заяивла, що Агентство з розшуку та менеджменту активів передає частку фармгіганта "Вента.ЛТД" в управління особам, ймовірно повʼязаним із російським власником.