Частку арештованого фармгіганта віддали в управління тим самим росіянам – нардеп

Агентство з розшуку та менеджменту активів передає частку фармгіганта "Вента.ЛТД" в управління особам, ймовірно повʼязаним із російським власником.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.

Йдеться про управління 24% арештованими активами ТОВ "ВЕНТА.ЛТД", яке входить до трійки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні. Ці активи було арештовано та передано в управління АРМА рішенням Печерського районного суду.

"Двоходовка така: спочатку очільниця АРМА гучно заявляє, що власників арештованих корпоративних прав одного із найбільших фармацевтичних дистриб'юторів не допустять до управління, потім — АРМА спокійнісінько обирає управителем компанію… яку слідство вважає повʼязаною із тими само власниками", – написала вона у Facebook.

"Серед засновників "Вента.ЛТД" за даними Youcontrol, є Олександр Миколайович Волошин і Борис Маркусович Муріло. Ці ж особи є співзнасновниками ТОВ "І.К.ВЕЛ", якому АРМА віддала арештований у них же актив в управління", – зазначила Радіна.

Національна поліція розслідує відмивання "Вентою" коштів та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах через афілійовані підприємства, зокрема ТОВ "І.К.ВЕЛ". "Вента" знаходиться під повним контролем російського співзасновника І у рішенні суду про передачу російської частки "Вента.ЛТД" в управління АРМА про це йдеться. Саме цю ТОВ "І.К.ВЕЛ" АРМА обрала для управління активами російської частки "Вента.ЛТД".

"У цьому ж рішенні вказано, що протиправну діяльність росіяни могли здійснювати у змові зі директором "Вента.ЛТД". Це — згаданий вище Олександр Волошин. Національна поліція також вважає, що незаконно отримані кошти могли використовуватись у тому числі для фінансування держави-агресора", – написала Радіна..

"Не можу визначитись, що з цих двох речей вражає мене більше: довідка від самого ТОВ "І.К.ВЕЛ" про те, що засновники товариства не пов’язані прямо чи опосередковано із власником активу, яка не викликала в Олени Думи жодних запитань, чи все-таки квітневий пост пані Думи про те, що вона не допустить до управління "Вентою ЛТД" компанію, пов’язану з власником активу", – говорить Радіна.

Вона пише про те, що ініціює звернення до Національної поліції та Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, а також до Прем’єр-міністра України з вимогою розпочати службове розслідування щодо керівництва АРМА.

Як написала у Telegram голова АРМА Олена Дума, АРМА підписало договір з новим управителем для російської частки арештованого фармгіганта "Вента ЛТД".

"АРМА забезпечило проведення відкритого конкурсу для відбору управителя, ретельну перевірку всіх кандидатів та завершило аукціон на Prozorro. За результатами перемогу у конкурсі вибороло ТОВ "І.К.ВЕЛ", з яким АРМА підписало договір на управління активом", – повідомила Дума.

"Новий управитель забезпечить прозору фінансову звітність, збереження робочих місць та спрямовуватиме до державного бюджету 94.145% від суми отриманого доходу", – зазначає очільниця АРМА і додає, що ефективне управління такими активами "є важливим інструментом економічного та санкційного тиску на країну-агресора".

Нагадаємо:

У 2022 році повідомлялося, що суд наклав арешт на російську частку у дніпровській фармкомпанії "Вента.ЛТД", її посадовців підозрюють у відмиванні коштів та пособництві державі-агресору.

За даними Youcontrol, на 24% належали російській АТ "Катрен", ще по 24% – у власносні німців Генріха та Ганни Ріттер.У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували факт протиправної діяльності службових осіб підприємства, чверть статутного капіталу якого належить російському бенефіціару.

Компанія є дистриб'ютором лікарських препаратів та медичних товарів до закладів охорони здоров’я, зокрема і за бюджетні кошти. Обсяги загального доходу підприємства у 2020 році становив близько 13 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що АРМА завершило аукціон з відбору управителя російською часткою одного з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України "Вента.ЛТД", що належала російським власникам. Ринкова вартість російської частки (24%) станом на 30.06.2024 становила 89,6 млн грн.

Тоді 16 травня переможцем аукціону стало об'єднання громадян "Центр реабілітації "Візаві" (Вінниця), яке запропонувала найнижчу ставку за управління активами – усього 0,01%.

В АРМА заявили, що до 17 травня очікують "обґрунтування аномально низької ціни". Конкурентами були ТОВ "І.К.ВЕЛ" та ТОВ "Комфортна аптека", чиї пропозиції були значно вищими.

Також можна прочитати інтерв’ю голови АРМА Олени Думи "Економічній правді".