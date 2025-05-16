Пошук управителя часткою фармдистриб’ютора: переможець аукціону пропонує дивну ціну

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило аукціон з відбору управителя російською часткою одного з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України "ВЕНТА.ЛТД", що належала російським власникам. Агентство перевіряє учасників.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Йдеться про аукціон на Prozorro з управління 24% статутного капіталу ТОВ "ВЕНТА.ЛТД" (м. Дніпро). Ринкова вартість російської частки станом на 30.06.2024 становила 89,6 млн грн.

Експерти Агентства опрацьовують подані документи щодо відповідності вимогам тендерної документації та відсутності зв'язків із колишніми власниками або російською федерацією.

Згідно з даними Prozorro, переможцем аукціону стало підприємство об'єднання громадян "Центр реабілітації "Візаві" (Вінниця), яке запропонувала найнижчу ставку за управління активами - усього 0,01%. АРМА до 17 травня очікує обґрунтування аномально низької ціни.

Конкурентами переможця були ТОВ "І.К.ВЕЛ" та ТОВ "Комфортна аптека", чиї пропозиції були значно вищими.

Наразі директором та бенефіціаром "ВЕНТА.ЛТД" вказано Олександра Волошина. Йому належить 70% компанії. По 3% мають дніпряни Денис Арзамасцев та Борис Муріло. Власником 24% є АТ "Катрен" (Росія, м. Хімки, Московська область).

За даними аналітичної системи Proxima Research, "Вента ЛТД" займає близько 15% українського фармринку. У компанії пʼять складів – у Дніпрі, Одесі, Тернополі, Києві та Харкові.

Нагадаємо:

У кінці квітні, компанія, кінцевим бенефіціарним власником якої є директор та фактичний власник ТОВ "Вента ЛТД", в останній день терміну оскарження тендерної документації подала скаргу до Антимонопольного комітету України. В АРМА це розцінили як вплинув на конкурс із пошуку управителя російською часткою компанії.

Російська частка в ТОВ "ВЕНТА.ЛТД була арештована в рамках кримінального провадження про розтрату майна, ухилення від сплати податків, відмивання грошей та колабораціонізм. За даними слідства, службові особи компанії підтримували зв'язки з РФ та могли фінансувати державу-агресора.