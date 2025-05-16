Euroclear втратить 185 мільйонів доларів через рішення російського суду
Російський суд постановив стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear майже 15 млрд руб (приблизно 185 млн дол) на користь компанії First Asset Management — колишнього підрозділу Сбербанку.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що сума позову включає 161,5 млн дол, 19,9 млн євро та менші суми у британських фунтах, австралійських доларах, канадських доларах і швейцарських франках.
Позов було частково задоволено, свідчать дані російського судового реєстру. Компанія First Asset Management та Euroclear від коментарів відмовились.
У квітні інформагентство РИА Новости писало, що попередня спроба First Asset Management стягнути з Euroclear близько 165 млрд рублів була відхилена іншим судом.
Справу розглядають на тлі санкцій, які заблокували доступ російських інвесторів до активів за кордоном. У відповідь Росія заморозила кошти західних компаній.
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