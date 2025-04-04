Путін забрав контроль над фармгігантом із німецькими коренями

Владімір Путін передав управління одним із найбільших фармвиробників Росії – компанією "Нижфарм" – під тимчасовий контроль.

Про це пише The Bell.

Відповідний указ поширюється на 100% акцій, що належать люксембурзькій Nidda Lynx S.A.R.L., яка входить до складу німецької групи Stada.

Новим тимчасовим керівником активів стала російська компанія "Фармірус". Її заснували у 2020 році, і вона спеціалізується на постачанні ліків. За 2022 рік компанія працювала зі збитками при виручці близько 92 млн рублів (1 млн дол).

"Нижфарм" — один із найстаріших виробників ліків у РФ, заснований ще 1919 року. Stada придбала контрольний пакет акцій у 2004 році. Після початку повномасштабної війни структура власності змінилася, і контроль перейшов до люксембурзької "дочки" тієї ж Stada.

Згідно з даними DSM Group, у 2024 році компанія посіла друге місце в Росії за обсягом аптечних продажів у рублях (3,7% ринку) та третє — за кількістю упаковок (3,8%). Її виручка за рік зросла на 11,2% і досягла 59,8 млрд рублів (650 млн дол). У портфелі — понад 100 брендів, серед яких "Едарбі", "Ерміталь", "Артра", ібупрофен, диклофенак і вітаміни "Вітрум".

Нагадаємо:

Попри заяви влади про велику кількість охочих повернутися в Росію компаній з "недружніх" країн, жодна з них досі не подала заявку, щоб відновити роботу на російському ринку.