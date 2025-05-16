Euroclear потеряет 185 миллионов долларов из-за решения российского суда
Российский суд постановил взыскать с бельгийского депозитария Euroclear почти 15 млрд руб (примерно 185 млн долл) в пользу компании First Asset Management - бывшего подразделения Сбербанка.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что сумма иска включает 161,5 млн долл, 19,9 млн евро и меньшие суммы в британских фунтах, австралийских долларах, канадских долларах и швейцарских франках.
Иск был частично удовлетворен, свидетельствуют данные российского судебного реестра. Компания First Asset Management и Euroclear от комментариев отказались.
В апреле информагентство РИА Новости писало, что предыдущая попытка First Asset Management взыскать с Euroclear около 165 млрд рублей была отклонена другим судом.
Дело рассматривается на фоне санкций, которые заблокировали доступ российских инвесторов к активам за рубежом. В ответ Россия заморозила средства западных компаний.
Напомним:
Европейские страны уже ищут консенсус, чтобы не "подарить" Путину 240 млрд евро замороженных активов РФ.
Владимир Путин передал управление одним из крупнейших фармпроизводителей России - компанией "Нижфарм" - под временный контроль.
Несмотря на заявления властей о большом количестве желающих вернуться в Россию компаний из "недружественных" стран, ни одна из них до сих пор не подала заявку, чтобы возобновить работу на российском рынке.