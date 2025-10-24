Бельгія заблокувала надання Україні €140 млрд "репараційного кредиту" за рахунок активів РФ

Бельгія заблокувала надання Україні "репараційного кредиту" на суму 140 мільярдів євро, який планувалося профінансувати за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Лідери ЄС відклали розгляд питання до грудня та зруйнували надії українського уряду отримати кошти на початку 2026 року.

Джерело: Financial Times

Дослівно: "Лідери 26 країн ЄС (Угорщина утрималася) попросили Європейську комісію "якомога швидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки фінансових потреб України", але формально не підтримали надання кредиту під заставу знерухомлених російських активів".

Деталі: На саміті в Брюсселі пропозиція щодо використання прибутків від заморожених активів РФ (близько 190 мільярдів євро) для фінансування масштабного кредиту Україні наразилася на опір з боку Бельгії. Оскільки переважна більшість цих активів зберігається в центральному депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, Бельгія побоюється стати головною мішенню для юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії.

"Ми ухвалили ключове політичне рішення забезпечити повну фінансову підтримку України для покриття її потреб у 2026 та 2027 роках", – заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта, відзначивши при цьому наявність "технічних питань", які ще потребують вирішення.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країні потрібна абсолютна ясність щодо правової основи такого кроку та потенційних ризиків для євро, а також гарантії від інших країн, що гроші можуть бути повернуті за необхідності.

"Правова основа – це не розкіш", – підкреслив він.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що кредит "залишається головним механізмом" підтримки України, попри тимчасову невдачу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, хоч і підтримав надання кредиту, визнав, що Бельгія порушила "деякі дуже серйозні питання", які потребують вирішення.

Відсутність рішення ставить під загрозу плани фінансування оборонних та бюджетних потреб України. Президент Володимир Зеленський, який був присутній на саміті, наголосив на критичній важливості отримання фінансування саме на початку 2026 року.

"Нам потрібні гроші у 2026 році, і краще, щоб вони були на самому початку року, але я не знаю, чи це можливо", – сказав він.

Тепер лідери ЄС планують повернутися до цього питання на своєму наступному саміті 18 грудня.

Довідково: Ідея "репараційного кредиту" полягає в тому, щоб не конфіскувати заморожені активи РФ напряму, що є юридично складним процесом, а використати їх як заставу. Передбачається, що майбутні прибутки, які генерують ці активи (наприклад, відсотки), будуть спрямовані на погашення кредиту, наданого Україні вже зараз. Це дозволило б Києву отримати значну суму коштів на нагальні потреби, не чекаючи завершення війни та повноцінних репарацій від Росії.

Передісторія: