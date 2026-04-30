Бельгія зупиняє відмову від атому та викуповує свої ж АЕС у французів

Уряд Бельгії планує придбати активи французької енергетичної групи Engie, яка володіє двома діючими у країні АЕС, повідомили сторони у четвер.

Про це повідомляє Reuters.

За словами представників Брюсселя, цей крок допоможе забезпечити енергопостачання країни.

Пропонована угода охоплюватиме всю діяльність у сфері атомної енергетики, яка наразі належить і здійснюється Engie та її підрозділом Electrabel, включаючи сім атомних реакторів країни.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що ця угода також передбачатиме призупинення планів щодо виведення з експлуатації атомних електростанцій у Бельгії.

"Уряд робить вибір на користь безпечного, доступного та довготривалого джерела енергії, що менше залежить від викопного палива, що дасть нам більший контроль над нашими постачаннями", — написав Де Вевер у X.

З 20 століття у Бельгії побудували три АЕС, наразі з них працюють лише дві: Дул та Тіанж.

У 2024 році голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол зазначив, що на фоні війни в Україні світові країни зрозуміли важливість ядерної та відновлювальної енергетики.