Бельгія зупиняє відмову від атому та викуповує свої ж АЕС у французів
Уряд Бельгії планує придбати активи французької енергетичної групи Engie, яка володіє двома діючими у країні АЕС, повідомили сторони у четвер.
Про це повідомляє Reuters.
За словами представників Брюсселя, цей крок допоможе забезпечити енергопостачання країни.
Пропонована угода охоплюватиме всю діяльність у сфері атомної енергетики, яка наразі належить і здійснюється Engie та її підрозділом Electrabel, включаючи сім атомних реакторів країни.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що ця угода також передбачатиме призупинення планів щодо виведення з експлуатації атомних електростанцій у Бельгії.
"Уряд робить вибір на користь безпечного, доступного та довготривалого джерела енергії, що менше залежить від викопного палива, що дасть нам більший контроль над нашими постачаннями", — написав Де Вевер у X.
З 20 століття у Бельгії побудували три АЕС, наразі з них працюють лише дві: Дул та Тіанж.
Нагадаємо:
У 2024 році голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол зазначив, що на фоні війни в Україні світові країни зрозуміли важливість ядерної та відновлювальної енергетики.