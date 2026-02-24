Російські шпигуни перетворили нерухомість у Європі на "троянських коней" – ЗМІ

Російські шпигуни перетворили нерухомість по всій Західній Європі на мережу "троянських коней", призначених для розгортання координованої кампанії саботажу, попередили розвідники.

Про це пише Telegraph.co.uk.

"Використовуючи слабкі правові рамки, російські спецслужби купують нерухомість поблизу військових і цивільних об'єктів принаймні в дюжині європейських країн", – говориться у публікації.

Спрямовані на ескалацію своєї "гібридної війни" проти Заходу, російські спецслужби нібито придбали житло, склади, покинуті школи і навіть цілі острови з наміром використовувати їх як стартові майданчики для координованого спостереження, саботажу та таємних атак, стверджує видання.

Діючі та колишні офіцери трьох європейських розвідувальних агентств повідомили The Telegraph, що вони бояться, що Росія вже може мати вибухівку, дрони, зброю та агентів під прикриттям на деяких з цих об'єктів, готових до активації в кризовій ситуації.

Акти саботажу, пов'язані з Москвою – від підпалів у Лондоні та Варшаві до бомб у посилках, замахів на вбивство тощо – зросли з моменту вторгнення Росії в Україну чотири роки тому.

Деякі представники західної розвідки бояться, що ці інциденти можуть бути лише "тестовими запусками", зазначає видання.

Розвідка каже, що замість того, щоб розпочати звичайний військовий напад, Кремль може спробувати перевірити рішучість НАТО в "сірій зоні", організовуючи атаки більшого масштабу, щоб паралізувати транспортні, комунікаційні та енергетичні мережі, ускладнюючи при цьому будь-яке посилання на статтю 5 колективної оборони альянсу.

"Кампанія з саботажу менш імовірно призведе до консенсусу щодо застосування статті 5, ніж звичайна російська військова операція", — сказав один із співрозмовників видання.

Блейз Метревелі, нова голова MI6, у своїй першій промові на посаді попередила, що Британія тепер "діє в просторі між миром і війною". "Росія випробовує нас у сірих зонах тактикою, яка лише трохи нижча за поріг війни," сказала вона в грудні.

Також Москву підозрюють у використанні шпигунських кораблів та суден тіньового флоту для розміщення датчиків і вибухівки з дистанційним підривом поблизу підводних кабелів у водах Великобританії та інших місцях.

Придбавши нерухомість поблизу військових баз або важливої цивільної інфраструктури, Росія може переслідувати подібну стратегію на суші, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше агентство Financial Times писало, що військовий розвідувальний корабель Росії "Янтарь" здійснив тримісячний рейс уздовж узбережжя Європи в пошуках критичних енерго- та інтернет-кабелів Європи.

Раніше повідомлялося, що німецькі спеціальні сили обшукали вантажне судно в Кільському шлюзі: раніше з нього був запущений розвідувальний дрон. Безпілотник, з нього, пролетів над військовим кораблем, щоб вести спостереження та зробити фотографії, писало видання Der Spiegel.

Близько 01:30 ночі 10 вересня 2025 року Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі.

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що війна Росії проти України спричинятиме збої в роботі європейських авіакомпаній ще багато років. Це сталося наступного дня після того, як Польща збила підозрілі російські дрони у своєму повітряному просторі.